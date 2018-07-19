Выставка экзотических рыб открылась в Самаре

От японских карпов кои до акулы из Индонезии. В Самару впервые приехала выставка экзотических рыб «Подводный мир». Более 200 представителей рек, морей и океанов обитают в аквариумах вместимостью до 3,5 тонн.