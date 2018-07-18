Крюковчане узнали секреты акварели

17 июля посетители досугового центра ГБУ «М КЛУБ» смогли принять участие в мастер-классе по акварельной живописи, который провела руководитель студии «Азбука акварели» ГБУК «Творческий лицей» Ирина Чаброва.

Гости мастер-класса осмотрели экспозицию выставки модульных картин, а после, под чутким руководством педагога, учились рисовать свой диптих. Для кого-то картина из двух частей стала первой «пробой пера» в акварельной живописи, а кто-то уже много лет работал в такой технике, однако все гости «М КЛУБа» смогли унести домой свой пейзаж. ​