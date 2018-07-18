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Крюковчане узнали секреты акварели
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Крюковчане узнали секреты акварели 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
17 июля посетители досугового центра ГБУ «М КЛУБ» смогли принять участие в мастер-классе по акварельной живописи, который провела руководитель студии «Азбука акварели» ГБУК «Творческий лицей» Ирина Чаброва.
Гости мастер-класса осмотрели экспозицию выставки модульных картин, а после, под чутким руководством педагога, учились рисовать свой диптих. Для кого-то картина из двух частей стала первой «пробой пера» в акварельной живописи, а кто-то уже много лет работал в такой технике, однако все гости «М КЛУБа» смогли унести домой свой пейзаж. ​
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