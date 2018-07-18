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Эрмитаж создал аудиогид о еде
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Эрмитаж создал аудиогид о еде 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Специальный аудиогид расскажет посетителям музея о культуре питания в Россиийской империи с XVII века и позже. К тому же туда вошла информация о полотнах, посвященных еде, и кухонной утвари.
Аудиогидом можно будет воспользоваться во время экскурсий или свободного посещения Эрмитажа.
Новый проект поможет гостям музея полностью погрузиться в эпоху. Ведь по словам организаторов фестиваля "О, да! Еда!", способ сервировки имеет характерные особенности в каждый период времени.
Также новая услуга позволит взглянуть на экспонаты Эрмитажа с новой стороны.
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