Эрмитаж создал аудиогид о еде

Специальный аудиогид расскажет посетителям музея о культуре питания в Россиийской империи с XVII века и позже. К тому же туда вошла информация о полотнах, посвященных еде, и кухонной утвари.

Аудиогидом можно будет воспользоваться во время экскурсий или свободного посещения Эрмитажа

Новый проект поможет гостям музея полностью погрузиться в эпоху. Ведь по словам организаторов фестиваля "О, да! Еда!", способ сервировки имеет характерные особенности в каждый период времени.

Также новая услуга позволит взглянуть на экспонаты Эрмитажа с новой стороны.