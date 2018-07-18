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Метрополитен-музей покажет древние украшения на новой выставке
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Метрополитен-музей покажет древние украшения на новой выставке 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Метрополитен-музей готовит выставку, посвященную истории украшений. На ней покажут диадемы, колье, броши, кольца, серьги и пряжки ремней — всего около 230 экспонатов, начиная с 2 600 лет до нашей эры. Основную часть составят объекты из коллекции музея, а также новые приобретения, которые еще не показывали посетителям — это украшения из Месопотамии, Древнего Египта, Византии и других важных культурных регионов. Еще на выставке «Jewelry: The Body Transformed» можно будет увидеть скульптуры и картины, раскрывающие роль украшений в жизни людей в разные эпохи. Самым необычным экспонатом станет древнеегипетское украшение, закрывающее тело практически целиком: оно служило погребальным нарядом. Выставка откроется 12 ноября.
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