Кто раскрашивает многоэтажки в Минске

Легальный бунтарь — Финтан Мэги, чьи меланхоличные произведения ярко и метафорично иллюстрируют происходящее в обществе, добавит ярких красок своими росписями белорусской многоэтажки.

Австралийский уличный художник уже давно получил мировое признание: Сидней, Мельбурн, Москва, Лондон, Вена, Мюнхен, Лос-Анджелес, Атланта, Буэнос-Айрес, Копенгаген, Осло, Дублин. Жители этих мегаполисов уже не представляют свои городские пространства без живописного взгляда художника. С первого августа этот список пополнится и откровениями признанного живописца в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА организаторы проекта Urban Myths.

У Финтана Мэги жесткий график, пояснили они, но в нем нашлись две свободные недели, которые он с радостью готов посвятить Беларуси. Правда, на каком именно столичном доме появится рисунок, до сих пор неизвестно. Более существенно другое. То, что художник владеет собственным стилем монументальной живописи, для которого «характерна эклектика, включающая в себя как образы из повседневной жизни, так и неожиданные сюжеты».

Мэги, рассказали энтузиасты урбанистического проекта, «подчеркивает необычайную и прекрасную природу того, чего мы обычно не замечаем. Благодаря архитектурному бэкграунду его чувственные фрески идеально интегрированы в городскую среду». Свои предложения могут вносить и жители, добавили организаторы. Главное, чтобы на стену здания высотой до 12-и этажей открывался хороший обзор, а фасад был с гладким покрытием.

Благодаря Urban Myths Беларусь уже попала на карту мирового стрит-арта, засветившись в многочисленных мировых обзорах. В Минске появились такие работы, как «Девушка в вышиванке», «Человек без имени», «Живое сердце».

За каждой работой серии стоит история. «Тщательно выбирая участников проекта, мы ставим целью показать разнообразие современного мирового монументального искусства, стремимся к продвижению смыслового стрит-арта, популяризируем личности авторов, их идеи и концепции», — отмечают организаторы проекта.