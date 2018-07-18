В Теплом Стане всех желающих обучат квиллингу 

Сотрудники Мосприроды приглашают всех желающих на мастер-класс «Цветы в технике квиллинг», который состоится 19 июля в 15.00 в экоклассе на Островитянова 10.
На занятиях посетители не только познакомятся с техникой «квиллинг», искусством изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги, но и сами смогут изготовить красивую картину с цветами.
Запись по телефону: 8 (495) 336-35-38.
Мероприятие 7 +.
Об этом сообщается на сайте Мосприроды.
Фотография: dekor-okno.ru