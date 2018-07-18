Красноярцы могут стать гидами на уникальной выставке

10 сентября в Красноярске стартует выставка современного искусства «Где я буду. Избранные произведения из коллекции ММОМА». Привозит ее Московский музей современного искусства в рамках фестиваля, организованного золотодобывающей компанией «Полюс» совместно с международным фестивалем-школой «ТЕRRIТОRIЯ» — «Территория. Красноярск». Одной из фишек выставки станет то, что гидом-рассказчиком сможет стать любой желающий. Специального образования не требуется.

Что да как Уникальная выставка пройдет при партнерской поддержке красноярского музейного центра «Площадь Мира» и продлится с 10 сентября по 28 октября. В стенах музея красноярцы смогут увидеть работы, еще не бывавшие в городе — творения Сокова, Кулика, Кончаловского, Пивоварова, Кандинского, Кабакова, Лабаса, Пиросмани, Бурлюка и многих других.

Но не только любоваться картинами смогут жители города. Они сами могут стать гидами на выставке. Ее организатор — Московский музей современного искусства — начинает проект по набору волонтеров «ASKme. Спроси меня об искусстве». Суть его заключается в том, чтобы попробовать себя в роли медиаторов — посредников между произведением искусства и зрителем, собеседников, которые могут вместе с посетителем обсудить выставку, современное искусство, поделиться своим мнением, опытом и узнать мнение людей, пришедших на выставку.

«У вас есть свободное время по выходным, и вы думаете, как потратить его с пользой? Вам интересно, как функционирует музей изнутри? Не понимаете современное искусство, но хотите разобраться? Тогда этот проект — для вас!», — говорят организаторы.

К участию приглашаются люди самых разных возрастов, профессий и занятий. Прошедшие отбор медиаторы — а заявки принимаются до 8 августа — смогут исследовать современное искусство, научиться отличать инсталляцию от объекта, выяснить, что же такое «Черный квадрат» Малевича и почему его поздний портрет, представленный на выставке, совсем другой по стилистике.

У каждого медиатора будет не более шести дежурств по четыре часа. Даты дежурств: 10, 15-16, 22-23 и 29-30 в сентябре, а также и 6-7, 13-14, 20-21 и 27-28 в октябре. График будет составляться совместно с волонтерами, чьи пожелания обязательно учтут.

Чтобы стать медиатором, нужно заполнить анкету по ссылке. На все заявки будет дан ответ, в некоторых случаях возможно дополнительное собеседование по Skype. За более полной информацией можно обращаться на электронную почту по адресу: volunteer@mmoma.ru.

Культ-подготовка

За месяц до начала выставки у отобранных медиаторов начнется специальная подготовка. Вместе со специалистами столичного музея они будут читать и обсуждать тексты о современном искусстве, собирать материал по выставке и продумывать форматы общения с посетителями. Также 8 и 9 сентября накануне открытия выставки состоится несколько интенсивов с куратором волонтерской программы музея.

В качестве вознаграждения медиаторы получат по-настоящему культурные бонусы: свободный вход на выставочные проекты музейного центра «Площадь Мира» до конца 2018 года, журналы «Диалог искусств», каталоги выставочных проектов Московского музея современного искусства, сувениры, возможность посетить мероприятия фестиваля «Территория. Красноярск», а также подарки от соорганизатора фестиваля золотодобывающей компании «Полюс».

Наполнение выставки

Напомним, Московский музей современного искусства | ММОМА — первый в России государственный музей, специализирующийся на искусстве XX и XXI веков. Основан в 1999 году.

фото: пресс-служба АО «Полюс Красноярск»