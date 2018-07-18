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Триеннале современной графики пройдет в Новосибирске
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Триеннале современной графики пройдет в Новосибирске 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Откроется Триеннале современной графики в Новосибирске 13 сентября. Выставка будет формироваться из проектов, представляющих творчество художников России и других стран (всего их 18) и «Свободного конкурса», на который поступило почти 200 заявок.
На выставке будут представлены США, где в большинстве университетов с кафедрами искусств есть отделения печатной графики, оснащённые всем необходимым оборудованием; графические традиции по-прежнему сильны в Польше, Канаде, Нидерландах, Финляндии, Южной Корее, Японии.
Особенность предстоящего форума — появление новых, не участвовавших в прежних выставках художников: это и дань уважения уходящему поколению (среди участников — Тецуя Нода, Япония, Ляу Шиу-Пхинг, Тайвань), и молодёжь со свежими идеями — дебютом на предстоящей Триеннале в составе тайваньского проекта выступит Чханг Тхинг Я со своими графическими лайтбоксами.
Жюри Международной триеннале тоже будет международным и достаточно влиятельным. В частности, ожидается приезд профессора Чанг-су Кима из Сеула, представляющего экспериментальное «цифровое искусство», и профессора Филлии Чангхи из США. Среди участников предстоящей триеннале — Петер Калковски (Нидерланды), Филлия Чангхи (США), Масааки Онума (Япония), Войтек Кубракевич (Польша), Канг Джангхан (Южная Корея), Кайса Ярвинен (Финляндия), Чанг-су Ким (Южная Корея).
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