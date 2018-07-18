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Безграничная свобода слуха
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Безграничная свобода слуха 

АртГид 58 минут назад
На выставку «Безграничный слух» в «Гараже» лучше входить с закрытыми глазами. В отличие от большинства ярких и спектакулярных проектов музея, ее прежде всего надо… не просто услышать, а буквально ощутить кожей. Она учит зрителя воспринимать искусство с помощью слуха, погружая его в акустическую среду, в которой звук может быть представлен в виде аудиограммы, скульптуры или одного из инструментов, созданных Тареком Атуи. Вместе с группой Council (Грегори Кастеро и Сандра Терджман) и скульптором Элисон О'Дэниел саунд-художник уже более пяти лет изучает культуру глухоты и восприятие звука. Не будем скрывать, проект, в рамках которого художники, музыканты, исследователи, перформеры и представители «сообщества глухих» не только визуализируют звук, но и рассматривают его в широком контексте физиологического, социального и художественного опыта, необычен для отечественного выставочного контекста. Он вызвал разную реакцию у публики — от восторга до полного отторжения, выраженного в требовании вернуть деньги за билеты. Чтобы помочь зрителю понять контекст и заранее подготовиться к посещению «Гаража» шеф-редактор «Артгида» Мария Кравцова встретилась с со-куратором выставки Анастасией Митюшиной и одним из перформативных медиаторов Вадимом Еличевым.
Авторы и источники фотографий: Светлана Селезнева via facebook (Вадим Еличев), Музей современного искусства «Гараж» (Анастасия Митюшина).
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