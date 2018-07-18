В Саратовской областной думе выставили напоказ «русскую душу»

Необычные экспонаты появились в экспозиции художественных работ в фойе регионального заксобрания.

Одна из картин, выполненная в стиле аппликации 3D, изображает загадочную «Русскую душу». Именно так называется эта работа, обратившая на себя внимание посетителей.

«В Саратовской областной думе выставлена напоказ «Русская душа». Именно так называется данная инсталляция», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» Илья Чугунов.

Задумка автора, который изобразил душу в виде рубашки, надетой на сухие ветки в чистом поле, вызвала неоднозначные комментарии пользователей: «Это когда высыхаешь не дожив до пенсии».

Фото: «Саратов онлайн» ВК