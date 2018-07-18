Для тех, кто не любит море: 15 лучших этномузеев России

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Лето — пора отпусков, и многие стараются выбираться на море, чтобы отдохнуть. Тем не менее есть люди, которые не любят пляжный отдых и предпочитают познавательные путешествия лежанию на пляже. Одним из таких видов отдыха является посещение этнографических музеев, которые стали очень популярны в последнее время. Такие путешествия позволяют лучше понять культуру родного края, изучить многообразие народов России и ближе познакомиться с их культурой и бытом. Эксперты Tvil.ru составили список самых интересных этнографических музеев нашей страны. Этнокомплекс «Атамань» в Темрюкском районе Краснодарского края

Это музей под открытым небом, где все экспонаты не только увидеть можно, но и нужно трогать руками. Он рассказывает о быте казаков и истории кубанской земли. По территории рассыпаны подворья, причем каждое из них — со своим смыслом. Вот вам дом кузнеца, вот дом хлебопека, вот типично казацкий и так далее. Этнический центр «Черкесский аул» в пос. Фадеево Анапский район Краснодарского края

"Черкесский аул" — это удивительный этнический центр, посетив который, можно в прямом смысле прикоснуться к культуре храброго кавказского народа. Здесь любой зритель станет участником древних обрядов, увидит танцы, познакомится с джигитовкой и метанием кинжалов и даже станцует под бой барабанов. Этнографический музей «Кубанский хутор» в пос. Морском Ейского района Краснодарского края

Гостям показывают большую экспозицию местного казачьего музея «Кубанское подворье». Экскурсовод в национальном костюме расскажет об истории кубанских казаков, их быте и традициях. Здесь собрано очень много самых разных экспонатов, характеризующих жизнь казачества. Особой гордостью «Кубанского хутора» считается конюшня, где живут десять породистых лошадей. Все желающие могут научиться кататься на лошадях. Разумеется, под руководством опытного инструктора. Детям будет интересно понаблюдать за джигитовкой скакунов и прокатиться на бричке. Этнографический музей в Крыму

В Крыму пересеклись исторические пути множества племен. О них и рассказывают экспозиции Крымского этнографического музея, открытого в 1992 г. как филиал Центрального музея Тавриды. Жемчужина музейной коллекции — собрание ювелирных украшений «Крымский ларец». В нем выставлены татарские и армянские женские пояса, браслеты, кольца и гарнитуры XIX-XX вв. Серебряные изделия, выполненные в филигранной технике, вызывают такое же восхищение, как и столетие назад. Архитектурно-этнографический музей Вологодской области

Расположенный в деревне Семенково этнографический музей-поселок был основан еще в советские времена, имея целью наглядно ознакомить гостей с зодчеством и бытом жителей Вологды и окрестностей. В настоящее время комплекс динамично развивается, представляя все больше и больше новых развлечений для посетителей. Хохловка в Пермском крае

Первый уральский музей народных промыслов и деревянного зодчества, располагающийся под открытым небом на территории Пермского края, регулярно проводит в своих границах разнообразные этнографические фестивали. Вне дней их проведения — отличный способ ознакомиться с бытом и зодчеством народов Урала. Усадьба Василево в Тверской области

Находящийся вблизи древнего города Торжка, что в Тверской области, архитектурно-художественный ансамбль содержит на своей территории немало шедевров русского народного зодчества, примеров стародавнего промысла и ритуальных мест. Прекрасный парк, где расположен этнографический музей, только скрасит его посещение. Вепсский лес в Ленинградской области

Развивающийся музей-заповедник, посвященный быту и культуре малочисленного финно-угорского народа, располагается в Ленинградской области. Кроме непосредственно познавательной функции, громадная территория комплекса выполняет и экологические цели: здесь множество олиготрофных и дистрофных озер с сфагновыми болотами. Витославлицы в Новгородской области

Музей народного деревянного зодчества, находящийся недалеко от Великого Новгорода, прямо под боком у Свято-Юрьева мужского монастыря. Кроме свезенных сюда со всех концов области древнейших памятников архитектуры и города мастеров может похвастаться регулярностью проводимых тут этнографических фестивалей и народных гуляний в честь праздников. Ибресинский этнографический музей в Чувашской Республике

Музейный комплекс под открытым небом приглашает гостей в Чувашскую Республику. Посещение этнопарка, располагающегося в поселке Ибреси, позволит досконально изучить уникальную деревянную архитектуру и традиционные ремесла чувашей. Мышкинский народный музей в Ярославской области

Не обделенный достопримечательностями небольшой городок Мышкин, находящийся в Ярославской области, заманивает гостей со всей России еще и своим этнографическим музеем. Его экспозиция, пополняемая силами самих горожан, может похвастаться архитектурной выставкой под открытым небом и знаменитым Музеем мыши. Музей-заповедник народного быта в Ивановской области

Богатая коллекция ивановского этнографического музея содержит в себе массу предметов, ярко иллюстрирующих традиции народного быта древнерусских поселений — это только малая часть того, что может предложить этот комплекс. Обучение народным ремеслам, тематические фестивали, научные конференции — все это и сделало Музей-заповедник народного быта на территории Ивановского района одним из лучших в России. Музей архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья в Нижегородской области

Раскинувшийся прямо на территории лесопаркового комплекса «Щелоковский хутор», что в Нижнем Новгороде, этнографический музей под открытым небом являет собой прекрасный срез истории здешних мест. Обладающий многими характерными архитектурными памятниками и богатой экспозицией он, безусловно, рекомендован для посещения. Хакасский республиканский национальный музей-заповедник в Хакасии

Уникальный музей-заповедник, находящийся в предгорьях Абаканского хребта, умудряется замечательным образом сочетать прекрасные природные ландшафты с богатым набором примеров народного богатства Хакасии. Будучи интересным и как этнографический комплекс, и как природный заказник, это заведение может привлечь немало туристов.. Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ Расположенный в Улан-Уде музей представляет уникальную возможность ознакомиться с культурой и традициями забайкальских народов. Здесь собрано множество экспонатов и памятников архитектуры, позволяющих погрузиться в быт как бурятов с эвенками, так и казаков, и старообрядцев.