ТКС «Орехово» приняла у себя японских художников

Встреча-презентация с японскими художниками прошла в Территориальной клубной системе «Орехово» во вторник, 17 июля. Живописцы, каллиграфы и дизайнеры привезли из страны восходящего солнца множество идей и планов для реализации в России новых проектов, выставок и различных перфомансов.

Гости из Японии отметили гостеприимство и радушие принимающей стороны и подарили ТКС «Орехово» уникальные вещи — каллиграфию на рисовой бумаге и батистовых платках.

— Я всегда восхищалась профессиональными художниками, которые способны в повседневном увидеть особенное, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» директор Клубной системы «Орехово» Галина Долгашова, — У нас состоялась незабываемая встреча, которая даст возможность развиваться новым идеям и искреннему творчеству. Благодаря нашим новым партнерам из Японии, воспитанники художественных студий смогут выставлять свои работы участвовать в международных конкурсах, а также принимать участие в мастер-классах по икебане, каллиграфии и живописи, организованных гильдией художников Японии.

Однако главной целью визита делегации был отбор детских работ на международную выставку-конкурс, которая состоится зимой 2019 года в Японии. Клубная система «Орехово» на конкурс выставила работы юных художников изостудии «Колорит».