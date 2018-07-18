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Выставка автопортретов пройдёт в галерее «Листок»
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Выставка автопортретов пройдёт в галерее «Листок» 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
4 августа в 17:00 в галерее «Листок» состоится открытие коллективной выставки «Автопортрет». Об этом сообщается на сайте галереи.
Цель данного проекта объединить в одной выставке автопортреты российских художников разных стилей, манер и направлений. Продемонстрировать широкому кругу любителей живописи и профессионалов индивидуальные техники и стили написания работ художников.
В выставке будут участвовать, как профессиональные художники, так и молодые авторы, участники многих российских и международных выставок. Более 20 авторов представят свои работы на выставке.
Фото взято: http://os1. i.ua/3/1/9587656_4f933f8f.jpg
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