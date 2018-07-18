Выставка одного предмета — настольных часов графа Шереметева — проходит в музее-усадьбе «Кусково»

Жители района Новогиреево могут посетить любопытную выставку, открывшуюся в музее-усадьбе «Кусково», в Малиновой гостиной Большого дворца.

Уникальные настольные часы в виде коронованного двуглавого орла с символами власти в лапах были созданы в последней четверти XVII века известным немецким мастером Элиасом Крайтмайером. По семейному преданию, их подарил фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву император Священной Римской империи Леопольд I. Граф Сергей Дмитриевич Шереметев, праправнук Бориса Петровича, бережно сохранил семейную реликвию. Музей «Кусково» в 1945 году выкупил эти часы у одной из наследниц Шереметевых — Ольги Борисовны.

Стоит напомнить о том, что каждое третье воскресенье каждого месяца музей работает бесплатно в режиме самостоятельного осмотра экспозиций и выставок. А предстоящее воскресенье — как раз третье в июле.

Адрес музея-усадьбы «Кусково»: улица Юности, дом 2.

Фото — музей «Кусково».