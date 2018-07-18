В галерее «Листок» пройдёт необычная выставка автопортретов художников

Как сообщается на сайте галереи «Листок», 4 августа в 17:00, состоится открытие коллективной выставки «Автопортрет».

Цель проекта объединить в одной выставке автопортреты художников из России разных стилей, манер и направлений. Показать широкому кругу любителей живописи и профессионалов индивидуальные техники и стили написания работ художников.

В выставке примут участие, как профессиональные художники, так и молодые авторы, участники многих российских и международных выставок. Свыше 20 авторов представят свои работы на выставке.

Фото взято: http://os1. i.ua/3/1/9587656_4f933f8f.jpg