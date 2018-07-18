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Музей‑заповедник «Зарайский кремль» подготовил выставку к своему 100‑летию
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Музей‑заповедник «Зарайский кремль» подготовил выставку к своему 100‑летию 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
В государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» открылась выставка «Зарайск минувших столетий», это один из проектов, которые учреждения реализует в рамках подготовки к своему 100-летию, отмечаемому в октябре нынешнего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Музей-заповедник «Зарайский кремль» — один из крупнейших подмосковных музеев, в его собрание входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая.
«Выставка «Зарайск минувших столетий» отражает ключевые вехи развития города — от крепости «у Николы Заразского» со стрелецким гарнизоном и прилегавшими слободами до одного из передовых городов Рязанской губернии к началу XX века», — говорится в сообщении.
Впервые музей покажет серию рисунков известного российского художника-реконструктора Олега Федорова, создавшего специально для музея серию зарайских типов эпохи Смутного времени.
Посетители впервые увидят оригиналы этих уникальных рисунков с реконструированными образами жителей города XVII века, в частности, протопопа Никольского собора Дмитрия Леонтьева и зарайского воеводы, князя Дмитрия Михайловича Пожарского.
Также на выставке представлены предметы быта, относящиеся к позднему Средневековью, екатерининскому и пореформенному периодам, а также документы, карты, фотографии жителей Зарайска XIX века и зарайских храмов, в том числе тех, которые не сохранились до наших дней.
В 2016 году в ходе земляных работ по устройству архитектурной подсветки археологи зафиксировали в траншеях возле проездной Егорьевской и наугольной Караульной башен наличие насыщенного культурного слоя возрастом не менее 20 тысяч лет. Ранее за пределами кремлевских стен было выявлено четыре места поселений, существовавших в период от 23 тысяч до 16 тысяч лет назад. На сегодняшний день Зарайская стоянка — древнейшее место обитания людей в Подмосковье.
«На реставрацию Зарайского кремля и проведение раскопок у его стен в 2018 году из бюджета Московской области выделено более 100 миллионов рублей. Это значительная сумма, если учесть, что с 2014 года на комплексную научную реставрацию кремля потрачено 150 миллионов рублей», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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