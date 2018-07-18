Музей‑заповедник «Зарайский кремль» подготовил выставку к своему 100‑летию

В государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» открылась выставка «Зарайск минувших столетий», это один из проектов, которые учреждения реализует в рамках подготовки к своему 100-летию, отмечаемому в октябре нынешнего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Музей-заповедник «Зарайский кремль» — один из крупнейших подмосковных музеев, в его собрание входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая.

«Выставка «Зарайск минувших столетий» отражает ключевые вехи развития города — от крепости «у Николы Заразского» со стрелецким гарнизоном и прилегавшими слободами до одного из передовых городов Рязанской губернии к началу XX века», — говорится в сообщении.

Впервые музей покажет серию рисунков известного российского художника-реконструктора Олега Федорова , создавшего специально для музея серию зарайских типов эпохи Смутного времени.

Посетители впервые увидят оригиналы этих уникальных рисунков с реконструированными образами жителей города XVII века, в частности, протопопа Никольского собора Дмитрия Леонтьева и зарайского воеводы, князя Дмитрия Михайловича Пожарского

Также на выставке представлены предметы быта, относящиеся к позднему Средневековью, екатерининскому и пореформенному периодам, а также документы, карты, фотографии жителей Зарайска XIX века и зарайских храмов, в том числе тех, которые не сохранились до наших дней.

В 2016 году в ходе земляных работ по устройству архитектурной подсветки археологи зафиксировали в траншеях возле проездной Егорьевской и наугольной Караульной башен наличие насыщенного культурного слоя возрастом не менее 20 тысяч лет. Ранее за пределами кремлевских стен было выявлено четыре места поселений, существовавших в период от 23 тысяч до 16 тысяч лет назад. На сегодняшний день Зарайская стоянка — древнейшее место обитания людей в Подмосковье.