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Жители Подмосковья могут посетить выставку «Зарайск минувших столетий»
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Жители Подмосковья могут посетить выставку «Зарайск минувших столетий» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На выставке представлены предметы быта, картины, фотографии.
В государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» открылась выставка «Зарайск минувших столетий», сообщает «Радио 1».
Посетители выставки смогут узнать об основных вехах развития города — от первоначальной крепости до современности.
Впервые музей покажет серию рисунков известного российского художника-реконструктора Олега Федорова. На рисунках можно будет увидеть, как выглядел город в эпоху Смутного времени.
Кроме того, на выставке представлены предметы быта, относящиеся к позднему Средневековью, екатерининскому и пореформенному периодам, а также документы, карты, фотографии жителей Зарайска XIX века.
Вечерняя Москва: последние новости
После 18 часов выставка Урбанфорума будет доступна всем желающим Профессиональные уроки живописи на открытом воздухе смогут посетить все Предприниматели нашли инвесторов со всего мира
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