Жители Подмосковья могут посетить выставку «Зарайск минувших столетий»

На выставке представлены предметы быта, картины, фотографии.

В государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» открылась выставка «Зарайск минувших столетий», сообщает «Радио 1».

Посетители выставки смогут узнать об основных вехах развития города — от первоначальной крепости до современности.

Впервые музей покажет серию рисунков известного российского художника-реконструктора Олега Федорова . На рисунках можно будет увидеть, как выглядел город в эпоху Смутного времени.

Кроме того, на выставке представлены предметы быта, относящиеся к позднему Средневековью, екатерининскому и пореформенному периодам, а также документы, карты, фотографии жителей Зарайска XIX века.