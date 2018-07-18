Жители Подмосковья могут посетить выставку «Зарайск минувших столетий» 

На выставке представлены предметы быта, картины, фотографии.
В государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» открылась выставка «Зарайск минувших столетий», сообщает «Радио 1».
Посетители выставки смогут узнать об основных вехах развития города — от первоначальной крепости до современности.
Впервые музей покажет серию рисунков известного российского художника-реконструктора Олега Федорова. На рисунках можно будет увидеть, как выглядел город в эпоху Смутного времени.
Кроме того, на выставке представлены предметы быта, относящиеся к позднему Средневековью, екатерининскому и пореформенному периодам, а также документы, карты, фотографии жителей Зарайска XIX века.