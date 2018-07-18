В Новосибирске открылась выставка стимпанка

Необычную выставку открыли сегодня в Новосибирском краеведческом музее. В экспозиции представлены арт-объекты новосибирца Игоря Шевченко , выполненных в стиле стимпанк (паропанк).

Герберта Уэллса, Стиль основан на реальных или условно допустимых технологиях, главной из которых стал пар, давший название жанру. Он вдохновлен научно-фантастической литературой XIX века: книгами Жюля Верна Марка Твена и др. Игорь Шевченко говорит, что эти образы всегда были для него привлекательны, поскольку напоминали любимые книги из детства.

В зале музея можно увидеть механические скульптуры животных, детали которых приводятся в движение. Выполнение каждой занимает около месяца. Свои задумки автор воплощает в самых разнообразных материалах: медь, латунь, бронза, дерево, кожа, кость, стекло, керамика и подручные материалы.

«Мне до сих непонятно, кто он вообще, художник или скульптор? Я 10 лет здесь директором работаю, и до этого работал, но мне кажется, я впервые столкнулся с такими необычными работами. Это необычные материалы, необычные сюжеты и совершенно другой подход», — сказал во время церемонии открытия выставки директор музея Андрей Шавповалов.

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