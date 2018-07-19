Москвичи смогут посетить книжную выставку в библиотеке для слепых

В Российской государственной библиотеке для слепых откроют 1 августа книжно-иллюстративную обзорную выставку «Жизнь замечательных людей — сквозь столетия и события».

Гости смогут увидеть труды, которые входили в «ЖЗЛ». Экспозиция посвящена 85-летию с момента возрождения серии.

Книги, которые представлены на выставке, поделят на четыре группы по тематике. Кроме того, на экспозиции будут доступные для слабовидящих тексты, написанные шрифтом Брайля.

По словам литературоведа и филолога Дмитрия Лихачева, значение серии состоит в том, что через историю и личности она раскрывает все богатство и разнообразие культуры прошлого.

Выставка будет работать до 8 августа.