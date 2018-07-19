Ещё
Москвичи смогут посетить книжную выставку в библиотеке для слепых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Москвичи смогут посетить книжную выставку в библиотеке для слепых 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Российской государственной библиотеке для слепых откроют 1 августа книжно-иллюстративную обзорную выставку «Жизнь замечательных людей — сквозь столетия и события».
Гости смогут увидеть труды, которые входили в «ЖЗЛ». Экспозиция посвящена 85-летию с момента возрождения серии.
Книги, которые представлены на выставке, поделят на четыре группы по тематике. Кроме того, на экспозиции будут доступные для слабовидящих тексты, написанные шрифтом Брайля.
По словам литературоведа и филолога Дмитрия Лихачева, значение серии состоит в том, что через историю и личности она раскрывает все богатство и разнообразие культуры прошлого.
Выставка будет работать до 8 августа.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Фотографии Максима Горького и Валерия Брюсова покажут в музее Серебряного века Музыкальный концерт состоится в Доме-музее Михаила Щепкина Посетители музея «Садовое кольцо» поговорят об Аляске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо самое популярное видео 90-х3
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Самый дерзкий плагиат в кинематографе
10 любопытных фактов об имениннике Вине Дизеле1
Голливуд завоевали некрасивые артисты2
Видео
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
17:15
Самый дерзкий плагиат в кинематографе
Кино
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
05:12
Голливуд завоевали некрасивые артисты
Кино
05:07
Ошибки в советском кино
Кино
02:57
Как Андрея Миронова «заставили» поймать гиганта
Кино
06:04
Эпизоды, огорчившие киноманов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение