Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 21, 22 июля

Где и как провести выходные дни, каждый решает сам. У огородников, к примеру, сейчас горячая пора и у них практически нет выбора: любимый сад скучает без добрых рук. А вот для тех, кто в субботу и воскресенье остаётся в городе, в Перми пройдёт масса мероприятий.

В субботу парк им. Горького приглашает на парад колясок и фестиваль близнецов. Парад колясок начнётся в 11.00. Как всегда в нём будут участвовать взрослые с настоящими колясками для малышей. Каждый год этот обычный детский транспорт родители оформляют очень креативно, включая свою фантазию. И ещё в параде могут участвовать девочки с кукольными колясочками, а также мальчики, но с велосипедами.

А в 16.00 в парке начнётся фестиваль близнецов. Это удивительное шоу проходит в городе с 2009 года и очень популярно среди горожан. В нём участвуют близнецы всех возрастов.

Ещё в Перми пройдёт парад супергероев, забег ростовых кукол, мягкое побоище, конкурс среди самых красивых девушек города. А также — внимание: первый чемпионат Перми по поеданию хот-догов! Всё это будет происходить на набережной.

21 июля | ВЫСТАВКИ

В чертогах Терпсихоры | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Выставка экзотических рыб, амфибий и рептилий, обитающих в различных уголках нашей планеты | 10.00-18.00 | Акватеррариум | 0+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Неизвестный Солженицын | Фотовыставка | 10.00-18.00 | Библиотека им. Чехова | 12+

Пермская икона. ХХI век | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Пермь и пермяки | Фотовыставка Владимира Бикмаева | 10.00-17.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Песнь Песней | Выставка Елены Ткаченко | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

После захода солнца | Выставка петербургского графика Юрия Боровицкого | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 12+

После иконы | Выставка современного христианского искусства | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Уровень воды | Выставка московской художницы Аси Феоктистовой | 11.00-20.00 | Галерея 25,17 | 6+

21 июля | ФЕСТИВАЛИ, СОРЕВНОВАНИЯ И ПРОЧЕЕ

Гришка-­космонавт | 12.00 | Планетарий | 5+

День здоровья | Развлекательная программа со спортивными мастер-классами | 15.00-17.00 | Сад им. Миндовского | 0+

Забег ростовых кукол | 12.00 | Городская набережная | 0+

Космический адрес Земли | 15.00 | Планетарий | 7+

Летний каток | 10.00-2.00 | Эспланада | 0+

Летний читальный зал | 12.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Лето Парк | 12.00-22.00 | Эспланада | 0+

Мозгобойня | 17.00 | Городская набережная | 12+

Мягкое побоище | 14.00 | Городская набережная | 0+

Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+

Парад колясок | 11.00 | Парк им. Горького | 0+

Парад супергероев — 2018 | 12.00 | Городская набережная | 0+

Таинственный мир планет | 17.00 | Планетарий | 8+

Фестиваль близнецов | 16.00 | Парк им. Горького | 0+

22 июля | ВЫСТАВКИ

В чертогах Терпсихоры | 12.00-17.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Выставка экзотических рыб, амфибий и рептилий, обитающих в различных уголках нашей планеты | 10.00-18.00 | Акватеррариум | 0+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Пермская икона. ХХI век | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Пермь и пермяки | Фотовыставка Владимира Бикмаева | 10.00-17.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Песнь Песней | Выставка Елены Ткаченко | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

После захода солнца | Выставка петербургского графика Юрия Боровицкого | 12.00-17.00 | Галерея «Уникум» | 12+

После иконы | Выставка современного христианского искусства | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Уровень воды | Выставка московской художницы Аси Феоктистовой | 11.00-20.00 | Галерея 25,17 | 6+

22 июля | СПЕКТАКЛИ, СОРЕВНОВАНИЯ И ПРОЧЕЕ

Вечернее небо Перми | 15.00 | Планетарий | 8+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Летний каток | 10.00-23.00 | Эспланада | 0+

Летний читальный зал | 12.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Лето Парк | 12.00-22.00 | Эспланада | 0+

Первый чемпионат Перми по поеданию хот-догов | 14.00 | Городская набережная | 0+

Путешествие Незнайки на машине времени | 12.00 | Планетарий | 5+