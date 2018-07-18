Семнадцать регионов РФ и Казахстан представили свою продукцию на выставке «АгроОмск-2018»

ОМСК, 18 июля. / ТАСС /. Семнадцать регионов России, а также два региона Казахстана представили свою сельхозпродукцию на специализированной выставке достижений агропромышленного комплекса «АгроОмск-2018». Об этом заявил в среду врио губернатора Омской области Александр Бурков

"Важно, что сегодня наша выставка стала популярной, это 16-я выставка, и мы видим, что большинство сельскохозяйственных регионов — 17 регионов России и два региона Казахстана — представили сегодня свою продукцию, это продукция машиностроительных заводов и сельхозпроизводителей", — сказал Бурков.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на церемонии открытия выставки призвал аграриев повышать плодородность земель. «Поставлена задача, что Россия к 2023 году должна в два раза увеличить свой экспорт. Это не только зерновые, но и другие сельхозпродукты.

Чтобы этого достигнуть, мы должны думать о плодородии почвы», — отметил он.

Замминистра пояснил ТАСС, что рост урожайности позволит аграриям также компенсировать рост цен на горюче-смазочные материалы. «Если соблюдать технологии, вносить удобрения, то с 1 гектара урожай будет больше, а себестоимость снизится. Это и будет главной нашей задачей», — добавил Хатуов.

Выставка-ярмарка «АгроОмск-2018» проходит в Омске с 16 по 22 июля. В первые два дня мероприятие было открыто только для специалистов АПК. В рамках деловой программы выставки состоятся конференции, семинары и круглые столы по актуальным вопросам развития сельского хозяйства и демонстрация работы новейших сельскохозяйственных машин.