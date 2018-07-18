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«После иконы» в Пермской художественной галерее.
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«После иконы» в Пермской художественной галерее. 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
19 июля в 18.30 в Пермской художественной галерее открывается выставка «После иконы».
«После иконы» — это вторая часть проекта, посвященного современному христианскому искусству. Вслед за выставкой пермских иконописцев «Пермская икона. XXI век» зрители смогут увидеть работы московских художников-монументалистов, экспериментирующих с различными техниками.
Представленные работы выполнены в различных традиционных и современных техниках: темпера, энкаустика, фреска по сырой штукатурке, майолика, мозаика, сграффито.
Все экспонаты объединены общей идеей: отказ от распространенного сегодня автоматического копирования древних образцов в пользу творческой переработки и художественного поиска в границах существующего канона церковного искусства.
Авторы представленных в экспозиции работ видят церковное искусство как часть современного, но создают художественные образы в рамках художественной традиции ранней Церкви. В поиске нового художественного языка, новой выразительности, они экспериментируют с различными традиционными и современными техниками.
Куратор выставки — Беликов Антон Витальевич, кандидат философских наук, специализирующийся в области византийской эстетики (МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт Философии РАН), художник-монументалист (МГАХИ им. Сурикова), занимается религиозным искусством, а так же читает цикл лекций об искусстве «Богословие в красках» в лектории Государственного Исторического музея.
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