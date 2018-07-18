«После иконы» в Пермской художественной галерее.

19 июля в 18.30 в Пермской художественной галерее открывается выставка «После иконы».

«После иконы» — это вторая часть проекта, посвященного современному христианскому искусству. Вслед за выставкой пермских иконописцев «Пермская икона. XXI век» зрители смогут увидеть работы московских художников-монументалистов, экспериментирующих с различными техниками.

Представленные работы выполнены в различных традиционных и современных техниках: темпера, энкаустика, фреска по сырой штукатурке, майолика, мозаика, сграффито.

Все экспонаты объединены общей идеей: отказ от распространенного сегодня автоматического копирования древних образцов в пользу творческой переработки и художественного поиска в границах существующего канона церковного искусства.

Авторы представленных в экспозиции работ видят церковное искусство как часть современного, но создают художественные образы в рамках художественной традиции ранней Церкви. В поиске нового художественного языка, новой выразительности, они экспериментируют с различными традиционными и современными техниками.