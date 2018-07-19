Концертный зал и парк «Зарядье» получили премию MUF’18 Community Awards

Премию MUF’18 Community Awards среди проектов и организаций, повлиявших на развитие различных сфер городской жизни, в рамках Московского урбанистического форума вручили концертному залу и парку «Зарядье», говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Это был непростой проект — реализовать парк в центре города. Еще более сложной задачей было наполнить парк жизнью, содержанием. Сделать все возможное, чтобы людям здесь нравилось. Я считаю, что парк удался благодаря работе команды, которую возглавляет Павел Трехлеб. Первые дни работы концертного зала также удались благодаря Ольге Жуковой и работе ее команды. Мы вручаем одну специальную премию парку и залу, и главное пожелание — чтобы тепло, энергия и душа была и в парке, и в концертном зале. Это главная задача», — сказал Хуснуллин.

Номинантов премии отбирал экспертный совет, а победителей определили жители Москвы, голосовавшие за понравившиеся проекты на сайте mos.ru

В экспертное жюри премии вошли: вице-президент, директор по развитию городской среды фонда «Сколково» , заведующая кафедрой территориального развития имени В. Л. Глазычева школы дизайна ИОН РАНХиГС Елена Зеленцова; президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская ; экс-директор парка Горького Ольга Захарова; основатель центра развития массового спорта «Здоровые города» Артем Герасименко и другие.

Крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы прошли в концертном зале парка «Зарядье». В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступили более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.