Лучшие проекты лабораторий городских инициатив назвали на урбанистическом форуме в Москве

На Московском урбанистическом форуме озвучили победителей лабораторий городских инициатив (MUF LAB-2018) в трех номинациях — «Архитектурно-пространственное решение», «Технологическое решение» и «Социокультурное решение», передает в среду корреспондент РИАМО

Финал лабораторий городских инициатив MUF прошел в среду на Московском урбанистическом форуме. 14 участников конкурса представили перед жюри свои проекты. В общей сложности организаторы форума получили 84 заявки по разным номинациям.

«В архитектурной номинации победил проект «Город в городе», трансформация внутреннего двора Музея Москвы во всесезонное общественное пространство. В технологической номинации победителем стал проект Uhome, цифровые шоу-румы 2.0. В номинации «Социокультурный проект» победил Павел Сурков — «Банк нашего двора», — сказала вице-президент, директор по развитию городской среды фонда «Сколково» Елена Зеленцова.

Перед объявлением трех победителей конкурса спецприз от агентства «Творческие индустрии» получил проект IFarm из технологической номинации, команда которого примет участие в международном конкурсе Creative Business Cup в Копенгагене.

«Агентство «Творческие индустрии» уже шесть лет в России представляет глобальную экспертную сеть конкурса Creative Business Cup. В 2018 году мы опередили победителя, который будет представлять Россию на глобальном финале этого конкурса в Копенгагене», — отметила директор агентства «Творческие индустрии» Екатерина Сачкова.

Кроме того, всем участникам конкурса вручили памятные дипломы.

«Я очень надеюсь, что для всех это был важный опыт и не только для участников, но и во многом для экспертов и для заказчиков. Мне хотелось бы, чтобы те коллеги, которые представляют здесь самые разные московские организации, каждые из которых невероятно важны для жизни города, чтобы вы тоже узнали и почувствовали что-то новое вот в этих подходах, чтобы у вас сохранялось желание знакомиться с новыми проектами и с новыми людьми», — добавила Зеленцова.

В концертном зале парка «Зарядье» прошел крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступили более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.