На Московском урбанистическом форуме отметили лучшие городские проекты 

Деловую программу Московского урбанистического форума — 2018, который проходит с 17 по 22 июля в парке «Зарядье», завершила церемония награждения лауреатов MUF Community Awards — ежегодной премии городских сообществ, независимых проектов, частных инициатив и стартапов, внесших значительный вклад в развитие Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе форума. «В центре внимания премии MUF Community Awards — те проекты и организации, чья деятельность существенно изменила, перевернула и определила развитие определенной сферы городской жизни. Премия 2018 г. вручается в девяти номинациях, победители в которых определяются в результате публичного голосования на сайте mos.ru», — сообщили пресс-службе. По данным пресс-службы, специального приза правительства Москвы удостоился Парк «Зарядье» и только что открывшийся концертный зал «Зарядье», в котором проходит Московский урбанистический форум — 2018. Вручая премию команде «Зарядья» — директору парка Павлу Трехлебу и директору концертного зала Ольге Жуковой. «Награду в номинации „Городские выставки“ получила директор Музея Москвы Алина Сапрыкина за проект „Тайны московских подземелий“, который представил самые интересные результаты археологических раскопок, которые проводились на территории Москвы в ходе реализации программы „Моя улица“. Бесплатный детский сад для детей со средней и тяжелой формой ДЦП „Елизаветинский сад“ стал победителем в номинации „Благотворительные и социальные проекты“», — сообщили в пресс-службе.
Также по данным представителей форума, в номинации «Городские технологии» победителем стал проект «Где мои дети» — приложение, которое позволяет родителям отслеживать местоположение своих детей. Лучшим в номинации «Городской дизайн» москвичи назвали проект обустройства Хохловской площади, который был реализован КБ «Стрелка». «Победителем в номинации „Культурные инициативы“ стал основанный Александрой Селивановой в галерее „На Шаболовке“ Музей авангарда, посвященный истории памятников конструктивизма. Она отметила, что в создании музея принимали участие простые жители Шаболовки. Победителем в номинации „Спортивные и оздоровительные проекты“ признан спортивно-игровой центр Playground. Награду лучшему спортивному центру по мнению москвичей вручил генеральный директор Московского урбанистического форума Денис Бойков», — пояснили в пресс-службе. Также, по данным пресс-службы, лучшим проектом в области «Образовательных и просветительских инициатив» стало мобильное приложение «Радио Arzamas».
Основатель бюро «Чехарда» Мария Помелова передала приз в номинации «Город для детей» школе новых городских профессий «ПроГород» — познавательной программе для подростков 13-17 лет о городах, трендах их развития и инновационных профессиях. «Руководитель департамента градостроительной политики правительства Москвы Сергей Левкин вручил приз в номинации „Городская гастрономия“ представителям Центрального рынка», — заключили в пресс-службе.