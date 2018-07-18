Проект галереи На-Шаболовке номинирован на премию MUF Community Awards

Проект галереи На-Шаболовке «Музей Авангарда» номинирован принял участие в MUF Community Awards, который стартовал во вторник, 17 июля.

Жители столицы уже начали голосовать за различные программы, созданные согласно «Московскому урбанистическому форуму — 2018». Проект проходит в парке «Зарядье» и это восьмое проведение подобного мероприятия. В этом году темой форума стал «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

Отметим, что первый день деловой программы прошел под лозунгом «Современный мегаполис. Результаты постиндустриальной трансформации». Беседы в этот день были посвящены обсуждению реакций города на возникающие вызовы и новый технологический ландшафт.

Все желающие еще могут принять участие в голосовании на официальном сайте Мэра Москвы.