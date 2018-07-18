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Проект галереи На-Шаболовке номинирован на премию MUF Community Awards
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Проект галереи На-Шаболовке номинирован на премию MUF Community Awards 

Управа Даниловского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Даниловский вестник
Проект галереи На-Шаболовке «Музей Авангарда» номинирован принял участие в MUF Community Awards, который стартовал во вторник, 17 июля.
Жители столицы уже начали голосовать за различные программы, созданные согласно «Московскому урбанистическому форуму — 2018». Проект проходит в парке «Зарядье» и это восьмое проведение подобного мероприятия. В этом году темой форума стал «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».
Отметим, что первый день деловой программы прошел под лозунгом «Современный мегаполис. Результаты постиндустриальной трансформации». Беседы в этот день были посвящены обсуждению реакций города на возникающие вызовы и новый технологический ландшафт.
Все желающие еще могут принять участие в голосовании на официальном сайте Мэра Москвы.
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