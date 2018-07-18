Ещё
ГМИИ им. А. Пушкина получил в дар две работы итальянского художника Фабрицио Плесси
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

ГМИИ им. А. Пушкина получил в дар две работы итальянского художника Фабрицио Плесси 

Агентство «Москва» 1 час назад
ГМИИ им. А. Пушкина получил в дар работы итальянского художника Фабрицио Плесси, выставка которого «Душа камня» проходит в музее до 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«Один из пионеров медиа-арта, художник Фабрицио Плесси передал в дар музею две работы: видеоинсталляцию «Вертикальные моря» и эскиз для видеоинсталляции «Загадка прощаний». Первая работа представляет видео с изображением струящейся воды, которая словно пытается вытечь за пределы экрана, но ограничена экранной плоскостью как стеной аквариума. На графических работах изображена лодка, вырубленная из большого ствола дерева. В лодку вмонтированы 10 мониторов, демонстрирующих движение воды», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, специально для выставки «Душа камня» в ГМИИ им. А. Пушкина художник создал 16 видеоскульптур, которые демонстрируются в диалоге с произведениями из коллекции слепков, представляющих шедевры греческого искусства, а также искусства Древнего Рима и Италии.
«Подаренные работы Фабрицио Плесси, бесспорно, обогатят молодую коллекцию «Пушкинский XXI» и придадут ей уникальность, поскольку они помогают пересмотреть видение музея в его классическом представлении, предлагают диалог между художником и архитектурой, между историей и современностью, приглашая нас в путешествие-размышление о вечном. Фабрицио Плесси в своих работах часто использует образ лодки, как и в передаваемой в дар музею работе «Вертикальные моря». Так, работа Фабрицио Плесси с образами искусства прошлого оказывается способом навигации в настоящем и стремлением нести эмоциональные и интеллектуальные ценности нашей сегодняшней жизни в будущее. Таким образом, коллекция ГМИИ им. А. Пушкина обогатится новыми смыслами, а история сделает шаг вперед», — приводятся в сообщении слова заведующей отделом кино— и медиаискусства ГМИИ им. А. Пушкина, куратора направления «Пушкинский XXI» Ольги Шишко.
Коллекция «Пушкинский XXI» будет представлена на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Гостином дворе 6-9 сентября 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
М.Хуснуллин: Выступления музыкантов в концертном зале «Зарядья» будут слышны посетителям парка Более 80 бесплатных уроков рисования проведут в рамках акции «Московский пленэр» 21 июля Обновленный музей русской водки откроется на территории Измайловского кремля 15 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку1
«Этот срам увидят твои дети!»: снимок Глюкозы вызвал недоумение в сети
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Эпизоды, огорчившие киноманов
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
06:04
Эпизоды, огорчившие киноманов
Кино
Юные актеры, превратившиеся во взрослых звезд
Кино
04:19
Что получается, когда актеры переигрывают
Кино
10:42
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Кино
02:57
Гундарева не хотела сниматься из-за полноты
Кино
10:06
Советские и российские фильмы на «Оскаре»
Кино
12:31
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение