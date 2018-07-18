ГМИИ им. А. Пушкина получил в дар две работы итальянского художника Фабрицио Плесси

ГМИИ им. А. Пушкина получил в дар работы итальянского художника Фабрицио Плесси, выставка которого «Душа камня» проходит в музее до 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Один из пионеров медиа-арта, художник Фабрицио Плесси передал в дар музею две работы: видеоинсталляцию «Вертикальные моря» и эскиз для видеоинсталляции «Загадка прощаний». Первая работа представляет видео с изображением струящейся воды, которая словно пытается вытечь за пределы экрана, но ограничена экранной плоскостью как стеной аквариума. На графических работах изображена лодка, вырубленная из большого ствола дерева. В лодку вмонтированы 10 мониторов, демонстрирующих движение воды», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, специально для выставки «Душа камня» в ГМИИ им. А. Пушкина художник создал 16 видеоскульптур, которые демонстрируются в диалоге с произведениями из коллекции слепков, представляющих шедевры греческого искусства, а также искусства Древнего Рима и Италии.

«Подаренные работы Фабрицио Плесси, бесспорно, обогатят молодую коллекцию «Пушкинский XXI» и придадут ей уникальность, поскольку они помогают пересмотреть видение музея в его классическом представлении, предлагают диалог между художником и архитектурой, между историей и современностью, приглашая нас в путешествие-размышление о вечном. Фабрицио Плесси в своих работах часто использует образ лодки, как и в передаваемой в дар музею работе «Вертикальные моря». Так, работа Фабрицио Плесси с образами искусства прошлого оказывается способом навигации в настоящем и стремлением нести эмоциональные и интеллектуальные ценности нашей сегодняшней жизни в будущее. Таким образом, коллекция ГМИИ им. А. Пушкина обогатится новыми смыслами, а история сделает шаг вперед», — приводятся в сообщении слова заведующей отделом кино— и медиаискусства ГМИИ им. А. Пушкина, куратора направления «Пушкинский XXI» Ольги Шишко

Коллекция «Пушкинский XXI» будет представлена на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Гостином дворе 6-9 сентября 2018 г.