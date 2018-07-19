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Жители Текстильщиков нарисуют «Город будущего»
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Жители Текстильщиков нарисуют «Город будущего» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Изобразить «Город будущего» смогут все желающие — как опытные художники, так и новички, — приняв участие в московском открытом пленэре, одной из площадок которого станет территория перед культурным центром «Москвич» в Текстильщиках.
— Участники пленэра под руководством профессионального художника выполнят зарисовки любимого города с добавлением воображаемых деталей, которые сделают его еще более безопасным, красивым и удобным. Москвичи смогут окунуться в урбанистику и нарисовать Москву будущего, — сообщили организаторы.
Участникам предложат пофантазировать на тему культурного центра «Москвич» — каким он станет в 2020 году, и нарисовать свою фантазию. Мольберты, краски, карандаши и бумага будут предоставлены всем участники пленэра.
Плэнер состоится 21 июля по адресу: Волгоградский проспект, дом 45/15, и продлится с 12.00 до 14.00.
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