Ещё
Автор и зритель — космология художника.
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Автор и зритель — космология художника. 

Ревизор.ru 45 минут назад
Фото: Ревизор.ru
В данном контексте, кроме произведений знаменитого мастера галерея подарила зрителям арт-проекты молодых художников Александра Гореликова, Олега Устинова и Дарьи Барыбиной. Пространство галереи разбито на две части, где всполохи сознания, улавливая штрихи бытия существуют друг с другом, высматривая в бытовом мире фрагменты космоса. Фото: Оксана Лисковая Ведущий цвет этой части выставки — белый, возможно, потому что он является противоположным по ощущениям от выученных иллюстраций плотного, почти черного космоса в атласах и учебниках и отражает сияние личного мифа автора между видимым небом и небом, которое видят только художники. Выдвинув на встречу зрителю несколько цветных сигналов, автор обращается к плотному изокоду ахроматического видения окружающей картинки, которая преобразуется в индивидуальные сигналы в воображении реципиента, в том числе и поиске горизонта, удерживающего сознание в определенной границе. Здесь границы не будет, втягиваясь в то или иное полотно, зрителю предстоит потерять привычную опору для взгляда и физически переместиться в мир, где цепляющей и наводящей порядок правильной линии просто не существует. В рамках выставки в галерее прошел тематический семинар-дискуссия о живописи Юрия Злотникова, который возможно приоткрыл тайну взаимодействия художника с материалом, который можно взять в руки и материалом, который до определенного момента доступен только его сознанию.
Место проведения: Галерея Нади Брыкиной, г. Москва. Фото: Оксана Лисковая
Ревизор.ru: последние новости
Эрмитаж создал аудиогид о еде Выставка молодых художников пройдет в Нижнем Новгороде Триеннале современной графики пройдет в Новосибирске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку1
«Этот срам увидят твои дети!»: снимок Глюкозы вызвал недоумение в сети
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Эпизоды, огорчившие киноманов
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
06:04
Эпизоды, огорчившие киноманов
Кино
Юные актеры, превратившиеся во взрослых звезд
Кино
04:19
Что получается, когда актеры переигрывают
Кино
10:42
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Кино
02:57
Гундарева не хотела сниматься из-за полноты
Кино
10:06
Советские и российские фильмы на «Оскаре»
Кино
12:31
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение