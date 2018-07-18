Автор и зритель — космология художника.

В данном контексте, кроме произведений знаменитого мастера галерея подарила зрителям арт-проекты молодых художников Александра Гореликова, Олега Устинова и Дарьи Барыбиной. Пространство галереи разбито на две части, где всполохи сознания, улавливая штрихи бытия существуют друг с другом, высматривая в бытовом мире фрагменты космоса. Фото: Оксана Лисковая Ведущий цвет этой части выставки — белый, возможно, потому что он является противоположным по ощущениям от выученных иллюстраций плотного, почти черного космоса в атласах и учебниках и отражает сияние личного мифа автора между видимым небом и небом, которое видят только художники. Выдвинув на встречу зрителю несколько цветных сигналов, автор обращается к плотному изокоду ахроматического видения окружающей картинки, которая преобразуется в индивидуальные сигналы в воображении реципиента, в том числе и поиске горизонта, удерживающего сознание в определенной границе. Здесь границы не будет, втягиваясь в то или иное полотно, зрителю предстоит потерять привычную опору для взгляда и физически переместиться в мир, где цепляющей и наводящей порядок правильной линии просто не существует. В рамках выставки в галерее прошел тематический семинар-дискуссия о живописи Юрия Злотникова, который возможно приоткрыл тайну взаимодействия художника с материалом, который можно взять в руки и материалом, который до определенного момента доступен только его сознанию.

Место проведения: Галерея Нади Брыкиной, г. Москва. Фото: Оксана Лисковая