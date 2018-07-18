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На занятия по изобразительному искусству приглашаются дети из Богородского
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На занятия по изобразительному искусству приглашаются дети из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 30 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Бесплатные занятия организованы на базе Воскресной школы святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Студия «Изобразительное искусство», которая работает при Храме Преображения Господня в Богородском, приглашает детвору на бесплатные занятия.
Уроки по изобразительному искусству, по мнению специалистов, развивают у детей мелкую мотoрику, мышление, речь. Они учатся общаться и выражать свои чувства. Доказано что рисование успокаивает нервную систему, нормализует мысли и чувства.
Запись производится в здании Воскресной школы святых равноапостольных Кирилла и Мефодия у дежурного с понедельника по пятницу с 11.30 до 20 часов, в субботу — с 11 до 17 часов, а в воскресенье — с 10 до 17 часов.
Адрес: ул. Краснобогатырская, 17.
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