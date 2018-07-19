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Выставка к юбилею Болотова открылась в «Царицыне»
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Выставка к юбилею Болотова открылась в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Выставка «Садовое место можно почесть полотном…» стартовала в музее-заповеднике «Царицыно» в среду, 18 июля. Посвящена она Дню рождения русского мемуариста, философа-моралиста, учёного и ботаника Андрея Тимофеевича Болотова. В этом году ему бы исполнить 280 лет.
Выставка представляет собой сонм работ учащихся Московского академического художественного училища памяти 1905 года. Почти все лето юные таланты проводили время на пленэре в музе-заповеднике «Царицыно» и музее-усадьбе Болотова «Дворяниново».
— Выставка во Втором оранжерейном корпусе напоминает о близости эстетических вкусов Болотова и Екатерины II, двух очень разных личностей эпохи Просвещения, — отмечается на официальном сайте музея-заповедника «Царицыно».
Выставка будет работать до 15 августа.
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