Выставка к юбилею Болотова открылась в «Царицыне»

Выставка «Садовое место можно почесть полотном…» стартовала в музее-заповеднике «Царицыно» в среду, 18 июля. Посвящена она Дню рождения русского мемуариста, философа-моралиста, учёного и ботаника Андрея Тимофеевича Болотова . В этом году ему бы исполнить 280 лет.

Выставка представляет собой сонм работ учащихся Московского академического художественного училища памяти 1905 года. Почти все лето юные таланты проводили время на пленэре в музе-заповеднике «Царицыно» и музее-усадьбе Болотова «Дворяниново».

— Выставка во Втором оранжерейном корпусе напоминает о близости эстетических вкусов Болотова и Екатерины II, двух очень разных личностей эпохи Просвещения, — отмечается на официальном сайте музея-заповедника «Царицыно».

Выставка будет работать до 15 августа.