ЦСИ «Заря» приглашает междисциплинарных исследователей к участию в программе обмена получат с институциями в Шанхае, Улан-Баторе и Гонконге

Исследования пройдут в рамках русско-азиатской программы обмена в партнерстве с азиатскими HOW Art Museum (Шанхай), MNG 360° (Улан-Батор) и Para Site (Гонконг). Прием заявок продлится до 27 июля, а список победителей объявят в конце августа.

К участию приглашаются художники, исследователи и авторы, представляющие различные области творчества и знания, в том числе — кураторы, историки, социологи, географы, поэты, музыканты, филологи и лингвисты, имеющие опыт исследовательской или издательской деятельности и ориентированные в своем творчестве на локальный контекст Дальнего Востока.

Это первый конкурс на участие в программе «Контактные зоны: Дальний Восток»: три российских исследователя получат возможность поработать в кросс-культурном поле и реализовать свой исследовательский проект у одного из азиатских партнеров — в HOW Art в 2018 году, в Para Site и MNG 360° — в 2019 году.

Участникам из России будут предоставлены проживание, координационная и информационная поддержка, возмещена стоимость авиабилетов, страховки и визовых сборов, а также грант в размере 65 тысяч рублей. Подробная информацию о требованиях к кандидатам и подаче заявок можно найти на сайте ЦСИ «Заря».

Участники смогут изучить дальневосточный регион, имеющий уникальные географические и исторические особенности. Организаторы программы рассчитывают на развитие культурного обмена и сотрудничества между Россией и странами Дальнего Востока:

«Исторический, культурный, социально-политический контекст этой территории очень сложный и представляет собой уникальный предмет для исследования и дискуссии. Цель нашей программы — способствовать совместной работе художников и кураторов, заинтересованных в работе в этих регионах. Мы будем отталкиваться от направлений исследований ее участников, с которыми нам предстоит определить границы программы и совместно установить приоритетные точки фокусировки», — куратор ЦСИ «Заря» Алиса Багдонайте.

Исследователи из Шанхая и Гонконга смогут поработать в международной резиденции «Заря» в Владивостоке уже в октябре–ноябре этого года. Резиденция, которая открылась 3 года назад, за это время стала платформой для 70 проектов художников из 15 стран мира. В этом году по итогам конкурса на участие в программе резиденции был одобрен 21 проект.