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Сотрудница библиотеки на Дубнинской расскажет о крепостном художнике Тропинине
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Сотрудница библиотеки на Дубнинской расскажет о крепостном художнике Тропинине 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Лекцию о жизни и творчестве художника Василия Тропинина прочтет сотрудница библиотеки № 37 на Дубнинской улице Лариса Лучовская в центре социального обслуживания «Бескудниково».
— Я проведу встречу «Крепостной художник», посвященную жизни и творческому пути Василия Тропинина. В рамках встречи будет представлена видеопрезентация, гости увидят картины живописца. Мы обсудим интересные работы мастера и факты из его биографии, — рассказала Лариса Лучовская.
Предварительная регистрация на встречу не требуется. Мероприятие состоится 25 июля в 13.30 по адресу Дубнинская улица, дом 31. (мю)
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