Сотрудница библиотеки на Дубнинской расскажет о крепостном художнике Тропинине

Лекцию о жизни и творчестве художника Василия Тропинина прочтет сотрудница библиотеки № 37 на Дубнинской улице Лариса Лучовская в центре социального обслуживания «Бескудниково».

— Я проведу встречу «Крепостной художник», посвященную жизни и творческому пути Василия Тропинина. В рамках встречи будет представлена видеопрезентация, гости увидят картины живописца. Мы обсудим интересные работы мастера и факты из его биографии, — рассказала Лариса Лучовская.

Предварительная регистрация на встречу не требуется. Мероприятие состоится 25 июля в 13.30 по адресу Дубнинская улица, дом 31. (мю)