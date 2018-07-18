Эрмитаж объединит картины Рембрандта из Лейденской коллекции и своего собрания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. / ТАСС /. Государственный Эрмитаж откроет в сентябре выставку «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». В нее войдут 80 картин из частных собраний голландской живописи XVII века и парные картины из эрмитажной коллекции, сообщила в среду на встрече с журналистами главный специалист Эрмитажа по голландскому искусству Ирина Соколова

"В Эрмитаже будут присутствовать 80 картин из Лейденской коллекции. На выставке мы также приведем несколько наших картин, которые составляют пару предметам Лейденской коллекции", — рассказала Соколова.

В пресс-службе музея уточнили, что в экспозицию войдут 12 произведений Рембрандта. Будут также представлены работы Франса Халса и Иоханнеса Вермеера, а также учеников Рембрандта — Фердинанда Бола и Говерта Флинка . В состав выставки включены два рисунка — «Отдыхающий молодой лев» Рембрандта и «Голова медведя» Леонардо да Винчи

В Эрмитаже выставка произведений из Лейденской коллекции будет представлена после того, как ее оценят ценители искусства в Москве. В столице выставка открылась в ГМИИ им. А. С. Пушкина 28 марта и завершится 22 июля.

"Выставка в Эрмитаже отличается тем, что в ее состав включены восемь эрмитажных шедевров. Картины школы тонкой живописи вступают в диалог с произведениями из Лейденской коллекции. Некоторые являются различными вариантами одного сюжета, некоторые из них образуют пары", — рассказали в пресс-службе Эрмитажа. Эти выводы были сделаны после сравнения сюжетов и размеров композиций.