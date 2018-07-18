Образа, на которые молилась царская семья

19 июля в Центральном музее древнерусской культуры откроется выставка «Иконы эпохи Николая II».

Царствование последнего императора из династии Романовых стало временем динамического развития и большого разнообразия в иконописи. Радостные и трагические события истории нашли свое отражение в работах мастеров-иконописцев.

Сегодня мы понимаем, что многие из этих работ были лебединой песней для мастеров и школ. Тем не менее в светлых, радостных образах совсем нет ощущения приближающегося конца великой империи. Некоторые экспонаты, представленные на выставке, не только иллюстрируют эпоху Николая II , но и помнят его самого и членов августейшей фамилии.

— В экспозиции представлен складень с изображением равноапостольной княгини Ольги, который жители Царского Села подарили императорской чете по случаю рождения их первенца — великой княжны Ольги. Еще одна икона — образ святой мученицы царицы Александры, на обратной стороне которого была пометка, что он относится к дворцовому имуществу, — рассказала заведующая научно-фондовым отделом музея Надежда Герасименко

Еще один уникальный экспонат — последнее пасхальное яйцо Фаберже, которое было создано к Пасхе 1917 года.

Увы, этот светлый праздник императорская семья встретила уже под арестом. Яйцо получило название «Созвездие Цесаревича», поскольку на его поверхности выполнена точная карта звездного неба в момент рождения наследника Алексея.

Для ценителей истории и живописи будет интересной еще одна икона очень необычной судьбы — образ «Николы раненого». Это копия иконы Николая Чудотворца над воротами Никольской башни Кремля, которая пострадала в результате революционных боев в столице. Изображение лика святого не было повреждено пулями.