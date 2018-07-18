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Ушёл из жизни известный приморский арт-критик Александр Лобычев
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Ушёл из жизни известный приморский арт-критик Александр Лобычев 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Во Владивостоке умер известный арт-критик Александр Лобычев. Об этом в Facebook сообщил писатель Константин Дмитриенко. «Только что сообщили печальную новость. Умер Александр Лобычев».
Александр Лобычев — филолог, редактор, литературный критик, галерист, искусствовед, член Русского ПЕН-центра и Союза художников России, лауреат дальневосточной премии имени Матвеевых.
Александр Лобычев
В апреле 2018 года во Владивостоке отмечали 60-летие Лобычева. В 2017 году он принял приглашение стать организатором и директором Музея литературы русского Востока…
Из анонса юбилейного вечера Александра Лобычева в Приморской краевой публичной библиотеке имени Максима Горького:
— 40 лет творческой, насыщенной событиями жизни Александр Лобычев отдал литературной и художественной жизни Приморья и Дальнего Востока. Эти годы вобрали в себя учебу на филологическом факультете ДВГУ, работу редактором в Дальневосточном книжном издательстве, главным редактором в первом независимом издательстве «Уссури», сотрудником на частной радиостанции VBC, преподавателем в ДВГУ. В двухтысячных годах Александр Лобычев — арт-директор популярной в городе и крае галереи PORTMAY. В 2007 году он выпустил книгу литературной критики «На краю русской речи», в 2013 — двухтомник «Шествие с Востока», посвященный литературе и искусству Дальнего Востока и Русского Зарубежья.
Александр Михайлович — участник многих широко известных издательских проектов тихоокеанского альманаха «Рубеж», в том числе составитель, автор вступительной статьи и редактор первого тома уникальной «Антологии литературы Дальнего Востока», в который вошла проза Приморского края.
В течение многих лет он возглавлял жюри литературного конкурса «Лучшая книга» ежегодной выставки «Печатный двор».
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