Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» стартует 23 июля

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» пройдет с 23 июля по 9 сентября, награждение победителей состоится в Москве в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам национальностей.

«В фотоконкурсе могут участвовать как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет из разных уголков России и зарубежья. Загрузить снимки необходимо на портал», — говорится в сообщении.

От каждого участника принимается не более пяти фотографий в номинациях «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».

Прием работ завершится 9 сентября. Затем их будет оценивать жюри, в состав вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей пройдет в сентябре 2018 года в Москве. Осенью в столице также будет организована выставка, на которой презентуют работы победителей.