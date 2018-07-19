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«Это как режиссерская версия фильма»: гости о выставке к 80-летию телевидения
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«Это как режиссерская версия фильма»: гости о выставке к 80-летию телевидения 

Пятый канал 54 минуты назад
Фото: Пятый канал
Выставка в «Ленинград Центре», посвященная 80-летию Ленинградского телевидения, привела в восторг молодое поколение. Здесь они смогли не только ознакомиться с историей эфирного программного электронного телевидения в СССР и России, но и увидеть, как это работает. В экспозиции представлены подлинные артефакты телерадиовещания, причем все экспонаты до сих пор действующие и посетители могут увидеть их в работе.
— Пока я здесь ходила, я выкладывала фотографии в социальные сети и очень много людей мне говорили: «Боже, Арина, ты где?! А ну-ка скажи, где это находится!» То есть люди интересуются, где эта выставка и как сюда попасть, — рассказала студентка университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Алина Зарубина.
Повидавший немало телевизионных выставок Владислав сравнил экспозицию с режиссерской версией фильма
— Это как будто посмотрел кино, а потом вышла режиссерская версия. Вроде все понятно, но вот что-то новенькое и интересно становится.
Молодой человек собирается порекомендовать посетить «Ленинград Центр» всем своим друзьям-телевизионщикам и не только.
У Марии прабабушка работала на «Ленфильме», о телевидении она много слышала от своих родных, но только теперь, побывав на выставке, увидела собственными глазами, что это за «маленький экранчик», вокруг которого собиралась целыми семьями, да еще приглашали соседей.
А Ксения Григорьева, будущая профессия которой связана с телевидением, поражена размерами техники.
— Вон та камера, она такая огромная там стоит! Как люди с ней работали! Это, наверное, было очень сложно! — восклицает девушка.
Ранее об уникальных экспонатах выставки Пятый канал, который является приемником легендарного ленинградского телевидения, подробно рассказывал в одном из репортажей.
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