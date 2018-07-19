«Это как режиссерская версия фильма»: гости о выставке к 80-летию телевидения

Выставка в «Ленинград Центре», посвященная 80-летию Ленинградского телевидения, привела в восторг молодое поколение. Здесь они смогли не только ознакомиться с историей эфирного программного электронного телевидения в СССР и России, но и увидеть, как это работает. В экспозиции представлены подлинные артефакты телерадиовещания, причем все экспонаты до сих пор действующие и посетители могут увидеть их в работе.

— Пока я здесь ходила, я выкладывала фотографии в социальные сети и очень много людей мне говорили: «Боже, Арина, ты где?! А ну-ка скажи, где это находится!» То есть люди интересуются, где эта выставка и как сюда попасть, — рассказала студентка университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Алина Зарубина.

Повидавший немало телевизионных выставок Владислав сравнил экспозицию с режиссерской версией фильма

— Это как будто посмотрел кино, а потом вышла режиссерская версия. Вроде все понятно, но вот что-то новенькое и интересно становится.

Молодой человек собирается порекомендовать посетить «Ленинград Центр» всем своим друзьям-телевизионщикам и не только.

У Марии прабабушка работала на «Ленфильме» , о телевидении она много слышала от своих родных, но только теперь, побывав на выставке, увидела собственными глазами, что это за «маленький экранчик», вокруг которого собиралась целыми семьями, да еще приглашали соседей.

Ксения Григорьева , будущая профессия которой связана с телевидением, поражена размерами техники.

— Вон та камера, она такая огромная там стоит! Как люди с ней работали! Это, наверное, было очень сложно! — восклицает девушка.

Ранее об уникальных экспонатах выставки Пятый канал, который является приемником легендарного ленинградского телевидения, подробно рассказывал в одном из репортажей.