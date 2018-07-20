Ещё
Выставка новых скульптур Даши Намдакова открылась в Иркутске
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Выставка новых скульптур Даши Намдакова открылась в Иркутске 

БАЙКАЛ ДЕЙЛИ 2 часа назад
Произведения были созданы в этом году в Лондоне Мировая премьера новой коллекции скульптур Даши Намдакова состоялась в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске. Мастер презентовал её в Иркутске, потому что именно здесь проходила его первая персональная выставка в 2000 году. В экспозиции «Другое измерение» представлено шесть новых работ. Всего же коллекция насчитывает около 20 скульптур, сообщает пресс-служба областного Минкульта.
— Мы очень гордимся, что мировая премьера состоялась здесь, в Иркутске. Иркутску очень повезло. Я очень благодарна Даши, что он долгие годы дружил с Иркутским областным художественным музеем имени Сукачева, сейчас свое творчество он представляет в галерее Бронштейна, которая, безусловно, достойна принимать у себя выставку такого уровня. В августе этого года мы ещё увидим работы Даши Намдакова на выставке, посвящённой 85-летию Бурятского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Она пройдёт в Художественном музее имени Сукачева, — отметила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.
Как отмечается на официальной странице Даши Намдакова в Instagram, презентация работ из новой коллекции мастера прошла 13 июля.
— Я заперся в студии в Лондоне, отключил телефон, ни с кем не разговаривал, и только творил, творил, творил. Идеи сами приходили в голову, руки сами лепили из глины эти невероятные вещи. Просто взахлёб сделал сразу 20 работ за два месяца. Никогда ещё такого со мной не было! — пишет о процессе создания скульптур именитый художник.
Также в социальной сети представлены снимки произведений, представленных в Иркутске.
Это неполный текст новости
БАЙКАЛ ДЕЙЛИ: последние новости
Памятник поэту Евгению Евтушенко установили в Иркутской области Звезда театра и кино Марина Куделинская снимется в Улан-Удэ Артисты из Бурятии победили на фестивале «Волна Байкала»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку7
Названо самое популярное видео 90-х10
Самый дерзкий плагиат в кинематографе6
Таинственные фильмы с необычными существами1
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
17:15
Самый дерзкий плагиат в кинематографе
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение