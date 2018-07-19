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В Киеве презентовали выставку современной китайской живописи
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В Киеве презентовали выставку современной китайской живописи 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Киев, 19 июля /Синьхуа/ — В среду в Киеве состоялась презентация выставки «Полет идеи, течение формы». Она пройдет с 20 июля по 5 августа в Национальном доме художника, чтобы познакомить жителей Украины с произведениями мастеров Китайской государственной академии живописи.
В презентации приняла участие крупная делегация из КНР, в состав которой, в частности, вошли заместитель директора Китайской национальной академии живописи Чжан Цзянчжоу и такие известные китайские художники, как Ли Гэн, Ван Хайкунь и другие. На мероприятии также присутствовали деятели искусств и представители общественных кругов Украины.
"Полет идеи, течение формы" — это выставочный бренд Китайской национальной академии живописи, под которым с 2010 года в КНР уже прошло восемь выставок. В 2017 году было принято решение организовать передвижные выставки за пределами Китая для распространения китайской культуры на международном уровне и реализации инициативы «Пояс и путь». Примечательно, что Украина стала второй после Германии остановкой в рамках европейского тура под брендом «Полет идеи, течение формы».
Почетный президент общественной организации «Институт публичной и культурной дипломатии Украины» Игорь Федоренко, принявший участие в презентации, указал на важность украино-китайского сотрудничества в области культуры. «Культура — это мост, который помогает строить дружественные отношения между нашими странами».
Чжан Цзянчжоу, в свою очередь, отметил, что выставка «Полет идеи, течение формы» будет очень показательной: на ней продемонстрируют 113 работ в жанре монохроматической живописи, выполненных 64 современными китайскими художниками. «Это все художники высокого уровня, поэтому, благодаря этой выставке, вы сможете получить общее представление о том, на каком уровне развития находится ныне монохроматическая живопись в КНР, — отметил Чжан Цзянчжоу.
На пресс-конференции также было объявлено о намерении создать Киевский центр Китайской государственной академии живописи. Открытие центра состоится 19 июля. —0—
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