На флешмобе в Третьяковке «получили инструкцию никого не трогать»

Третьяковская галерея угодила в скандальную ситуацию с запрещением «нелегальных экскурсий».

Все началось в июне, когда трое преподавателей МГУ пришли на выставку Верещагина. Там они обменивались впечатлениями, но охранник заявил, что это несанкционированная экскурсия, то есть по правилам Третьяковки запрещена. Внятных объяснений по поводу срыва своего посещения преподаватели не получили и написали открытое письмо в Минкультуры . Министерство попросило Третьяковку «разобраться».

Инцидент вызвал большой резонанс в соцсетях. Активные посетители галереи даже объявили флешмоб, призвали прийти туда в минувшую субботу компанией и обсуждать картины. «Собеседник» решил поучаствовать.

«Флешмоб? — подозрительно переспрашивает меня администратор при входе в зал. — Ничего не знаю, мы всем гостям всегда рады. — А в улыбке уже сталь. — Велкам, у нас все спокойно, проходите».

Людей, пришедших «на Верещагина», очень много, в зале практически толчея. Но так в Третьяковке бывает в последнюю неделю любой выставки.

— Да, нас предупредили, что сегодня флешмоб возможен, — спокойно поясняет мне смотрительница в глубине зала, — и мы получили инструкцию никого не трогать, замечаний не делать.

На самом деле в этот день на участников флешмоба походили все посетители. Шумно, и очень много людей, которых, по новым правилам Третьяковки, можно назвать «нелегальными экскурсиями». Например, группа французов, «зависающих» возле полотен из серии войны с Наполеоном, пока колоритная дама (без бейджа) объясняла им, что тут к чему. А возле «туркестанских» картин группу наших, россиян, просвещала женщина с явными искусствоведческими познаниями. Были еще англичане, которых активно «экскурсоводил» их же приятель. Мимо ходили смотрители и охранники — и ничего, ноль внимания. Я совершенно случайно присела рядом с женщиной, которая рассказывала про живопись Верещагина кому-то в телефон, причем профессионально, с историческими вкладками, все как положено. Периодически она подходила к перилам, смотрела, к какой картине подошли ее собеседники, и продолжала комментировать. Этот «нелегальный» рассказ был интереснее, чем экскурсия официальной сотрудницы галереи, к которой я из любопытства присоседилась позже.

По новым правилам (с 15 июня), «человек, который рассказывает собеседникам что-то о картинах, но не является штатным гидом музея, обязан получить бейдж „гида-гостя“. И заплатить музею 5310 рублей (а за услуги собственного экскурсовода Третьяковка берет 15.000 рублей). Это помимо билетов, разумеется (касается только Лаврушинского переулка; в Новой Третьяковке на Крымском Валу платить не надо, там нет загруженности).

Речь только о профи — например об историке, который привел учеников в музей, чтобы рассказать о картинах и связанных с ними событиях. При этом — парадокс — если вы не педагог-профессионал, но хотите провести экскурсию, заплатив галерее, ничего у вас не выйдет. У вас не примут заявку, а без нее вы „нелегал“ и вас попросят на выход. Правда, Третьяковка обещает пересмотреть это правило, а также собирается с сентября отменить взимание платы за экскурсии, проводимые учителями для школьников. Если обсуждать искусство с семьей или друзьями, это за экскурсию по идее тоже счесть не должны.

Но определять, делишься ли ты впечатлениями с близкими или „экскурсоводишь“, будет смотритель зала. Опираясь, по словам представителей музея, „на интуицию“. После скандала Третьяковка выпустила разъяснения, но четкого критерия по-прежнему нет. Не нравится — позови администратора. Ну а дальше доказывать, что ты не верблюд, можно только через суд.

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Материал вышел в издании „Собеседник“ №27-2018 под заголовком „Народ против Третьяковки“.