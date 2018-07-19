В Париже открылся музей Средневековья Клюни

Последние четыре месяца он был полностью закрыт для посещения, поскольку проводилась реконструкция зоны приема посетителей. По случаю открытия музей весь день работал бесплатно.

Здание музея не ремонтировалось с 1950-х годов. Проект реконструкции, полностью вписывающийся в архитектуру римских терм и готического особняка Клюни, разработан парижским архитектором Бернаром Демуленом.

Новая входная зона площадью 250 кв. м открывает музей со стороны бульвара Сен-Мишель — прилегающая к зданию трехуровневая конструкция упрощает маршрут посетителей и включает также зал для временных выставок, образовательное пространство и книжный магазин.

Музей стал более удобным для людей с ограниченной подвижностью. Работы по реконструкции, начатые в сентябре 2016 года, еще не закончены и некоторые части музея пока недоступны для посетителей. Полностью проект реконструкции, получивший название Cluny 4, должен быть завершен осенью 2020 года.