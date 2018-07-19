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В Париже открылся музей Средневековья Клюни
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В Париже открылся музей Средневековья Клюни 

АртГид 17 минут назад
Фото: АртГид
Последние четыре месяца он был полностью закрыт для посещения, поскольку проводилась реконструкция зоны приема посетителей. По случаю открытия музей весь день работал бесплатно.
Здание музея не ремонтировалось с 1950-х годов. Проект реконструкции, полностью вписывающийся в архитектуру римских терм и готического особняка Клюни, разработан парижским архитектором Бернаром Демуленом.
Новая входная зона площадью 250 кв. м открывает музей со стороны бульвара Сен-Мишель — прилегающая к зданию трехуровневая конструкция упрощает маршрут посетителей и включает также зал для временных выставок, образовательное пространство и книжный магазин.
Музей стал более удобным для людей с ограниченной подвижностью. Работы по реконструкции, начатые в сентябре 2016 года, еще не закончены и некоторые части музея пока недоступны для посетителей. Полностью проект реконструкции, получивший название Cluny 4, должен быть завершен осенью 2020 года.
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