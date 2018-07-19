Музей современного искусства «Гараж» начал прием заявок на стипендии 2018/2019 года 

Начат прием заявок на соискание стипендий Музея современного искусства «Гараж» в рамках грантовых программ 2018/2019 года. Грантовая программа музея учреждена в 2012 году с целью комплексной поддержки молодых российских художников и в настоящий момент является единственной в России инициативой подобного рода. В 2018/2019 году стипендиальная программа Музея «Гараж» включает в себя гранты для художников в возрасте от 18 до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства, и специальный грант международного проекта Signet Land Art на создание ленд-арт объекта для Парка Горького. Победители будут выбраны жюри, состоящим из экспертов в области современного искусства. В экспертный совет грантовой программы для художников, работающих в сфере актуального искусства, вошли: Александр Буренков, главный специалист дирекции регионального развития РОСИЗО-ГЦСИ; Оксана Будулак, куратор, сотрудник Музейного центра «Площадь Мира», Красноярск; Константин Зацепин, заместитель директора Средневолжского филиала Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО, Самара; Снежана Кръстева, куратор Музея современного искусства «Гараж»; Ирина Корина, художник. Приоритетными качествами при выборе кандидата на получение ежемесячной стипендии в размере 30 тыс. рублей в течение года станут неординарность мышления, работа с новыми материалами и формами, убедительность и логика художественных решений. В экспертный совет грантовой программы Signet Land Art вошли: Антон Белов, директор Музея современного искусства «Гараж»; Марина Люльчук, директор Парка Горького; Светлана Стишкова, директор по маркетингу в компании Moёt Hennessy в России; Снежана Кръстева, куратор Музея современного искусства «Гараж». Помимо ежемесячной стипендии в размере 30 тыс. рублей в месяц в течение года, для победителя конкурса будет организованы поездка в Шотландию и он получит заказ на реализацию инсталляции в рамках международной инициативы Signet Land Art, которая будет размещена в июне 2019 года в Парке Горького на срок до 12 месяцев. Заявки на получение стипендии принимаются по адресу grant@garagemca.org до 16 сентября 2017 года. Подробнее о программе можно узнать на сайте музея «Гараж». В 2017/2018 году победителями грантового конкурса музея «Гараж» были Анастасия Богомолова, Аслан Гайсумов, Людмила Калиниченко, Оля Кройтор, Кирилл Савченков, Михаил Толмачев и Владимир Чернышев. Победителем специального гранта Signet Land Art на создание произведения для Парка Горького стал Валерий Казас.
Источник: пресс-релиз