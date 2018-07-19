Ещё
Музей современного искусства «Гараж» начал прием заявок на стипендии 2018/2019 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Музей современного искусства «Гараж» начал прием заявок на стипендии 2018/2019 года 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
Начат прием заявок на соискание стипендий Музея современного искусства «Гараж» в рамках грантовых программ 2018/2019 года. Грантовая программа музея учреждена в 2012 году с целью комплексной поддержки молодых российских художников и в настоящий момент является единственной в России инициативой подобного рода. В 2018/2019 году стипендиальная программа Музея «Гараж» включает в себя гранты для художников в возрасте от 18 до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства, и специальный грант международного проекта Signet Land Art на создание ленд-арт объекта для Парка Горького. Победители будут выбраны жюри, состоящим из экспертов в области современного искусства. В экспертный совет грантовой программы для художников, работающих в сфере актуального искусства, вошли: Александр Буренков, главный специалист дирекции регионального развития РОСИЗО-ГЦСИ; Оксана Будулак, куратор, сотрудник Музейного центра «Площадь Мира», Красноярск; Константин Зацепин, заместитель директора Средневолжского филиала Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО, Самара; Снежана Кръстева, куратор Музея современного искусства «Гараж»; Ирина Корина, художник. Приоритетными качествами при выборе кандидата на получение ежемесячной стипендии в размере 30 тыс. рублей в течение года станут неординарность мышления, работа с новыми материалами и формами, убедительность и логика художественных решений. В экспертный совет грантовой программы Signet Land Art вошли: Антон Белов, директор Музея современного искусства «Гараж»; Марина Люльчук, директор Парка Горького; Светлана Стишкова, директор по маркетингу в компании Moёt Hennessy в России; Снежана Кръстева, куратор Музея современного искусства «Гараж». Помимо ежемесячной стипендии в размере 30 тыс. рублей в месяц в течение года, для победителя конкурса будет организованы поездка в Шотландию и он получит заказ на реализацию инсталляции в рамках международной инициативы Signet Land Art, которая будет размещена в июне 2019 года в Парке Горького на срок до 12 месяцев. Заявки на получение стипендии принимаются по адресу grant@garagemca.org до 16 сентября 2017 года. Подробнее о программе можно узнать на сайте музея «Гараж». В 2017/2018 году победителями грантового конкурса музея «Гараж» были Анастасия Богомолова, Аслан Гайсумов, Людмила Калиниченко, Оля Кройтор, Кирилл Савченков, Михаил Толмачев и Владимир Чернышев. Победителем специального гранта Signet Land Art на создание произведения для Парка Горького стал Валерий Казас.
Источник: пресс-релиз
АртГид: последние новости
В Париже после реконструкции открылся Музей Средневековья Клюни Испанский фонд «Гала — Сальвадор Дали» подал в суд на музей Dalí17 Майкл Раш. Новые медиа в искусстве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юные актеры, превратившиеся во взрослых звезд
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Зачем нужна тарелка под тарелку1
Эпизоды, огорчившие киноманов
10 любопытных фактов об имениннике Вине Дизеле
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
06:04
Эпизоды, огорчившие киноманов
Кино
Юные актеры, превратившиеся во взрослых звезд
Кино
04:19
Что получается, когда актеры переигрывают
Кино
10:42
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Кино
02:57
Гундарева не хотела сниматься из-за полноты
Кино
10:06
Советские и российские фильмы на «Оскаре»
Кино
12:31
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение