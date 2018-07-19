Коллекции 50 московских музеев станут доступны онлайн 

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, фотографии и копии документов из экспозиций и фондов почти 50 музеев Москвы будут представлены в электронном виде на единой интернет-площадке на портале «mos.ru». Уже сейчас там размещено более 7,5 тысячи экспонатов из семи городских музеев, до конца года к ним присоединятся остальные. Отметим, что более 20 тысяч болельщиков посетили бесплатные экскурсии во время Чемпионата мира. Самым популярным местом у туристов стал Музей космонавтики. Его посетили более 16 тысяч человек.