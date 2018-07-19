Москвичи смогут посмотреть коллекции столичных музеев онлайн

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости . Экспонаты музеев Москвы оцифруют и разместят в сети на единой интернет-площадке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

"Коллекции столичных музеев, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, станут доступны онлайн на единой интернет-площадке union.catalog.mos.ru. Сейчас там уже размещено более 7,5 тысячи экспонатов из семи городских музеев", — говорится в сообщении.

"Всего до конца года планируется оцифровать несколько десятков тысяч различных предметов из коллекций музеев. Это картины, книги, журналы, портреты, личные вещи писателей и художников. В Доме-музее Марины Цветаевой, к примеру, хранятся фотографии и письма поэта. Теперь они есть и в электронном виде. Уникальная музейная коллекция доступна всем пользователям сети бесплатно", — рассказали порталу в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.