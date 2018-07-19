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Москвичи смогут посмотреть коллекции столичных музеев онлайн
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Москвичи смогут посмотреть коллекции столичных музеев онлайн 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Экспонаты музеев Москвы оцифруют и разместят в сети на единой интернет-площадке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Коллекции столичных музеев, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, станут доступны онлайн на единой интернет-площадке union.catalog.mos.ru. Сейчас там уже размещено более 7,5 тысячи экспонатов из семи городских музеев", — говорится в сообщении.
Свои коллекции на платформе уже представили Государственный музей истории ГУЛАГа, музей-панорама «Бородинская битва», Дом-музей Марины Цветаевой, музейно-выставочный центр «Музей Моды», музей-усадьба «Останкино», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и Галерея Ильи Глазунова, уточняется в сообщении. Ожидается, что на сайте будут доступны коллекции почти 50 музеев Москвы.
"Всего до конца года планируется оцифровать несколько десятков тысяч различных предметов из коллекций музеев. Это картины, книги, журналы, портреты, личные вещи писателей и художников. В Доме-музее Марины Цветаевой, к примеру, хранятся фотографии и письма поэта. Теперь они есть и в электронном виде. Уникальная музейная коллекция доступна всем пользователям сети бесплатно", — рассказали порталу в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
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