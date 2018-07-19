Кемеровская область готовится к IV Восточному экономическому форуму

Кузбасс ведет подготовку к IV Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, сейчас в департаменте инвестиций и стратегического развития принимают инвестиционные проекты, которые будут представлены на форуме. Заявки будут регистрировать до 1 августа. Власти области планируют заключить ряд соглашений о сотрудничестве с регионами РФ и крупными российскими и иностранными компаниями.

На форуме будет представлен интерактивный стенд «Кузбасс. Время быть первыми», который расскажет о новых технологиях в угольной и химической промышленности, агропромышленном комплексе и туризме. Также во Владивосток привезут art-галерею «Кузбасс в изобразительном искусстве». Участники форума и жители Приморья смогут увидеть более 70 произведений изобразительного искусства, которые будут посвящены сибирской природе, самобытности коренных народов, героям труда.

В кузбасском павильоне на выставке «Улица Дальнего Востока» будут представлены несколько экспозиций. Помимо прочего, посетители смогут побывать в зоне «Экспозиция Шерегеш», где их будет ждать снег и низкий температурный режим. В зоне «Угольная промышленность» все желающие смогут понаблюдать за процессом добычи угля.