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Почти 50 столичных музеев представят в электронном виде свои коллекции на единой площадке
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Почти 50 столичных музеев представят в электронном виде свои коллекции на единой площадке 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Бибирево
Фотографии и копии документов из экспозиций и фондов почти 50 столичных музеев будут представлены в электронном виде на единой площадке. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Коллекции столичных музеев, подведомственных департаменту культуры Москвы, станут доступны онлайн на единой интернет-площадке union.catalog.mos.ru. Сейчас там уже размещено более 7,5 тыс. экспонатов из семи городских музеев. В их числе Государственный музей истории ГУЛАГа, музей-панорама «Бородинская битва», Дом-музей Марины Цветаевой, музейно-выставочный центр «Музей Моды», музей-усадьба «Останкино», Дом русского зарубежья им. А. Солженицына и Галерея Ильи Глазунова. В перспективе онлайн станут доступны коллекции почти 50 московских музеев», — говорится в сообщении.
Поясняется, что создание музейных онлайн-коллекций — совместный проект департамента культуры Москвы и столичного департамента информационных технологий.
«Всего до конца года планируется оцифровать несколько десятков тысяч различных предметов из коллекций музеев. Это картины, книги, журналы, портреты, личные вещи писателей и художников. В Доме-музее Марины Цветаевой, к примеру, хранятся фотографии и письма поэта. Теперь они есть и в электронном виде. Уникальная музейная коллекция доступна всем пользователям сети бесплатно», — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Уточняется, что на электронной площадке будет представлена значительная часть коллекций музеев. Каждый из экспонатов можно будет найти по ключевому слову или по его описанию, используя расширенный поиск. Экспонаты сгруппируют в тематические альбомы и виртуальные выставки.
Как уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий, размещение электронных версий музейных коллекций в открытом доступе — мировая тенденция.
«Проект направлен не только на просвещение, но и на популяризацию культуры. Наверняка многие пользователи, посмотрев электронную коллекцию, решат посетить музеи, чтобы увидеть реальные экспонаты. Кроме того, новый ресурс пригодится учащимся гуманитарных вузов для написания курсовых и дипломных работ, а также школьникам для их учебных проектов», — добавили в столичном департаменте культуры.
Отмечается, что возможность создания электронных коллекций музеев появилась благодаря внедрению единой информационной платформы учета музейных экспонатов. В дальнейшем на базе этой платформы музеи смогут организовывать виртуальные выставки, туры, создавать мобильные гиды и многое другое.
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