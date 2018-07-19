Археологи обнаружили предметы быта, религиозного искусства и монеты в центре Москвы

МОСКВА, 19 июля. / ТАСС /. Археологи обнаружили предметы быта и религиозного искусства, а также монеты XVIII-XX веков во время работ по благоустройству Армянского и Малого Златоустинского переулков в Москве. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, все находки отреставрируют и отправят в музеи.

"Одна из находок подтверждает развитие ремесленного производства в центре города — это деревянная сапожная колодка для придания обуви правильной формы. Другой предмет — украшение окладов икон — редко встречается при раскопках", — говорится в сообщении.

Также специалисты нашли фрагмент нательного креста и две части церковной масляной лампады.

Обнаруженные археологами монеты датируются 1730, 1800 и 1903 годами.