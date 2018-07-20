Электронная коллекция экспонатов музеев: пять вещей, на которые стоит обратить внимание

Экспонаты музеев столицы стали доступны для бесплатного просмотра в режиме онлайн. Предметы, картины, книги и вещи оцифровывают или фотографируют для электронного портала с музейными коллекциями. «Вечерняя Москва» подобрала пять самых интересных экспонатов, на которые жителям действительно стоит обратить внимание.

Проект реализован Департаментом культуры и Департаментом информационных технологий Москвы. На данный момент семь музеев разместили на портале union.catalog.mos.ru свои коллекции.

К нам из прошлого

Можно давать разные оценки событиям, произошедшим в период существования Союза Советских Социалистических Республик, однако одним из самых известных феноменов того времени является существование на территории СССР системы ГУЛаг. Онлайн-коллекция экспонатов, представленных Государственным музеем истории ГУЛАГа позволит узнать, как жили заключенные трудовых лагерей.

Все вещи, начиная от каблука сапога и чайной ложки вплоть до документов, справок и постановлений, представлены в электронной экспозиции. Эта коллекция привлечет, скорее всего, и тех, кто любит спокойно посидеть, почитать и разобраться. На онлайн-экспозиции представлены редкие книги и периодика.

«ВМ» советует обратить внимание на скульптуры и арт-объекты, сделанные, конечно уже, позднее времен ГУЛАГа. Особый интерес вызывает «Чемодан с руками», символизирующий путь в один конец — депортацию, изгнание и ссылку.

Порох в пороховницах

Отходя от темы моды, «ВМ» предлагает познакомиться с экспозицией для настоящих мужчин. В онлайн-коллекции Музея-панорамы «Бородинская битва» жители увидят оружие солдат времен Отечественной войны. При виде лихо изогнутой сабли в воображении сразу рисуется картина, как храбрый гусар пробивается с ней через строй врагов.

В онлайн-экспозиции имеются дуэльные пистолеты с кремневым замком 1807–1810-х годов. Возможно, какой-нибудь оскорбленный офицер или аристократ защищал свою честь с помощью одного из этих орудий в поединке.

Кроме того, в онлайн-экспозиции музея представлены живопись и графика. Вы увидите портреты известных военных, государей и аристократов того времени.