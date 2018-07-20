Ещё
Электронная коллекция экспонатов музеев: пять вещей, на которые стоит обратить внимание
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Электронная коллекция экспонатов музеев: пять вещей, на которые стоит обратить внимание 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Экспонаты музеев столицы стали доступны для бесплатного просмотра в режиме онлайн. Предметы, картины, книги и вещи оцифровывают или фотографируют для электронного портала с музейными коллекциями. «Вечерняя Москва» подобрала пять самых интересных экспонатов, на которые жителям действительно стоит обратить внимание.
Проект реализован Департаментом культуры и Департаментом информационных технологий Москвы. На данный момент семь музеев разместили на портале union.catalog.mos.ru свои коллекции.
К нам из прошлого
Можно давать разные оценки событиям, произошедшим в период существования Союза Советских Социалистических Республик, однако одним из самых известных феноменов того времени является существование на территории СССР системы ГУЛаг. Онлайн-коллекция экспонатов, представленных Государственным музеем истории ГУЛАГа позволит узнать, как жили заключенные трудовых лагерей.
Все вещи, начиная от каблука сапога и чайной ложки вплоть до документов, справок и постановлений, представлены в электронной экспозиции. Эта коллекция привлечет, скорее всего, и тех, кто любит спокойно посидеть, почитать и разобраться. На онлайн-экспозиции представлены редкие книги и периодика.
«ВМ» советует обратить внимание на скульптуры и арт-объекты, сделанные, конечно уже, позднее времен ГУЛАГа. Особый интерес вызывает «Чемодан с руками», символизирующий путь в один конец — депортацию, изгнание и ссылку.
Порох в пороховницах
Отходя от темы моды, «ВМ» предлагает познакомиться с экспозицией для настоящих мужчин. В онлайн-коллекции Музея-панорамы «Бородинская битва» жители увидят оружие солдат времен Отечественной войны. При виде лихо изогнутой сабли в воображении сразу рисуется картина, как храбрый гусар пробивается с ней через строй врагов.
В онлайн-экспозиции имеются дуэльные пистолеты с кремневым замком 1807–1810-х годов. Возможно, какой-нибудь оскорбленный офицер или аристократ защищал свою честь с помощью одного из этих орудий в поединке.
Кроме того, в онлайн-экспозиции музея представлены живопись и графика. Вы увидите портреты известных военных, государей и аристократов того времени.
Вечерняя Москва: последние новости
Парку и концертному залу «Зарядье» вручили престижную премию MUF’18 Community Awards Юбилей Евгения Евтушенко отметили по-домашнему После 18 часов выставка Урбанфорума будет доступна всем желающим
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Названо самое популярное видео 90-х10
Джеймс Бонд против русского агента1
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение