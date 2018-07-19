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Коллекции столичных музеев станут доступны онлайн на единой интернет-площадке
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Коллекции столичных музеев станут доступны онлайн на единой интернет-площадке 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
Порядка 50 музеев Москвы, являющихся подведомственными Департамента культуры города, представят собственных экспозиций и фондов электронные фотоматериалы и копии документов на единой площадке в сети. Новость об этом опубликовал официальный сайт мэра Москвы.
Онлайн доступ возможен через сайт. Как сказано С. Собяниным в официальном сообщении, единая интернет-площадка уже сейчас содержит свыше 7,5 тысяч виртуальных экспонатов из 7 московских музеев.
В пояснении отмечено, что проект создания музейных онлайн-коллекций является совместным трудом Департамента культуры и Департамента информационных технологий Москвы. Пресс-служба последних уточнила, что популяризация культуры путём размещения электронных версий музейных коллекций в открытом доступе стало мировой тенденцией.
По задумке создателей, уникальные музейные коллекции станут доступны каждому пользователю сети, к тому же совершенно бесплатно. Электронная площадка будет содержать в себе значительную часть музейных сокровищ. Любой из экспонатов станет возможным найти при введении в поиск ключевого слова или описания. Также планируется сгруппировать экспонаты по тематическим альбомам и виртуальным выставкам.
Кроме того, в материалах пресс-службы сообщается, что возможность для создания электронных коллекций музеев дало внедрение единой информационной платформы учёта музейных экспонатов. В будущем она станет базой этой для организации музеями виртуальных выставок, туров, создания мобильных гидов и многого другого.
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